В усадьбе «Знаменское-Губайлово» откроется выставка работ Марии Наумовой

Посетители смогут увидеть полотна, выполненные маслом, акварелью и другими материалами. Картины отличаются тонким чувством цвета, выразительностью образов и глубоким эмоциональным подтекстом.

Мария Наумова — известный живописец, выпускница Московского Высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). Она работает в жанрах пейзаж, интерьер и натюрморт. За свою карьеру Мария Леонидовна приняла участие в более чем 130 выставках, а ее произведения вошли в коллекции ведущих музеев страны и частных собраний. Работы художницы экспонировались на престижных выставках по всему миру и заслужили признание критиков и искусствоведов.

Часть своих произведений Мария Наумова передала в дар музею усадьбы «Знаменское-Губайлово».

Выставка будет открыта до 5 апреля. Подробная информация доступна в телеграм-канале Усадьбы «Знаменское-Губайлово» (https://t.me/znamenskoegubailovo).