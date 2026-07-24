В усадьбе Захарово пройдет концерт гитариста Валентина Левочкина

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Захарово Одинцовского городского округа 25 июля состоится концерт музыканта Валентина Левочкина. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На летней сцене парка выступит музыкант, композитор и исполнитель Валентин Левочкин. Он представит программу, в которой под аккомпанемент классической гитары оживут строки великих поэтов разных эпох и стран.

В основе программы — авторские песни и романсы на стихи классиков русской поэзии XVIII–XIX веков Петра Вяземского и Гаврилы Державина, представителей Серебряного века Федора Сологуба и Владислава Ходасевича, а также одного из крупнейших португальских поэтов XX века Фернандо Пессоа.

Начало концерта в 15:00. Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Захарово.