В усадьбе Захарово в Одинцове пройдет концерт авторской музыки
В усадьбе Захарово, которая находится в Одинцовском городском округе, 15 августа состоится концерт авторской музыки «Зарождение». Мероприятие пройдет на летней сцене за усадебным домом Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.
На концерте гости смогут насладиться живой инструментальной музыкой в уникальной атмосфере русской усадьбы. Основу программы составят авторские произведения композитора и гитариста Алексея Давлетшина. Музыкальные композиции прозвучат в новом необычном прочтении.
Среди исполнителей — лауреат международных конкурсов, гитарист Алексей Давлетшин, мастер струнных аранжировок, лауреат международных конкурсов, гитарист Григорий Шапиро и пианистка Валерия Жакулина.
Начало концерта запланировано на 15:00. Возрастное ограничение — 6+.
Подробная информация и билеты доступны на сайте Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина [по ссылке](https://museum-gol.ru/events/konczert-zarozhdenie-3/).