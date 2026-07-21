В усадьбе Вяземы пройдут детские экскурсионные программы

Музей-заповедник А. С. Пушкина

Фото: Музей-заповедник А. С. Пушкина

В музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Вяземы Одинцовского городского округа 23 и 29 июля пройдут детские экскурсионные интерактивные программы. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в программе — комплексная экскурсия по территории парка усадьбы Вяземы, дворца, конного двора и Детского центра.

23 июля детей ждет программа «Вяземы — вотчина Бориса Годунова». Участников ждет тематическая экскурсия, интерактивное занятие и музейный урок. В ходе программы дети узнают больше о событиях Смутного времени, познакомятся с книгами, которые Пушкин использовал при написании драмы «Борис Годунов», и первым изданием 1831 года, посвященным памяти Николая Карамзина.

29 июля состоится программа «В поисках послания Саши Пушкина». В ходе мероприятия ребятам предстоит выполнить различные задания, расшифровать конверты с посланиями и собрать карту усадьбы.

Занятия начнутся в 11:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробнее об экскурсионных программах можно узнать на сайте музея-заповедника А. С. Пушкина [здесь](https://museum-gol.ru/events/).