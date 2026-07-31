Планшетную выставку «Народы России» открыли в усадьбе Вяземы

До 31 августа во дворце усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе продолжает работать планшетная выставка «Народы России». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке представлено 63 копии иллюстраций из альбома «Народы России» члена Русского географического общества Густава Теодора Паули. Издание было опубликовано в Санкт-Петербурге на французском языке в 1862 году и приурочено к 1000-летию Российского государства.

Альбом содержит этнографические очерки, иллюстрации, карту, таблицу с данными о численности населения по народам и губерниям. На рисунках запечатлены костюмы и быт жителей России середины XIX века, в том числе представителей народов Кавказа, урало-алтайских, «татарских», «монгольских» народов, а также народов Восточной Сибири, Камчатки и Русской Америки.

Авторы рисунков — русские и иностранные художники: К. Гун, С. Павлов, А. Петцольд, Карпов, Виаль, Джиржановский и другие.

Информацию о посещении выставки и билеты можно найти на сайте музея-заповедника А. С. Пушкина.