В усадьбе Вяземы будут представлены работы известных скульпторов XX века

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, расположенном в Одинцовском городском округе, на постоянной основе работают две уникальные экспозиции. Они посвящены творчеству выдающихся скульпторов XX века: Нины Андреевны Коненковой и Анатолия Ивановича Посядо. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

С 2018 года в одном из залов Восточного флигеля открыта выставка работ Нины Коненковой (1930–2026). В экспозиции представлена деревянная скульптура и работы, выполненные на ДСП. Искусство Коненковой можно определить как символико-романтическое. Ее творчество связано со стилем двух русских скульпторов первой половины ХХ века — Сергея Коненкова и Степана Эрьзи. Коллекция произведений Н. А. Коненковой передана в дар музею-заповеднику наследниками скульптора.

Также в музее представлена большая коллекция работ Анатолия Посядо (1908–1987), выполненных в бронзе, гипсе, майолике. А. И. Посядо известен как крупнейший специалист в советском монументальном искусстве в области создания конных монументов. Он является одним из авторов памятников Котовскому в Кишиневе, Михаилу Фрунзе в городе Фрунзе, Клименту Ворошилову в Ворошиловграде (ныне Луганск). Также представлены работы жены скульптора В. Г. Посядо-Шатуновской.

Для посещения экспозиций требуется комплексный билет. Доступна оплата «Пушкинской картой».

Подробная информация и билеты — на сайте музея-заповедника А. С. Пушкина [museum-gol.ru](https://museum-gol.ru/events/den-pamyati-velikogo-poeta-a-s-pushkina/?ysclid=ml9buxkhmy904510326).