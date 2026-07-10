Музей Сенницкой библиотеки графини Келлер откроют в Коломне 17 июля

17 июля в городе Коломне в усадьбе Сенницы начнет работу новый музей — Музей Сенницкой библиотеки графини Келлер. Мария Александровна Келлер была одной из последних владелиц усадьбы и внесла значительный вклад в ее развитие в конце XIX — начале XX века. Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, музей возрождает легендарную библиотеку, которая сто лет назад считалась жемчужиной усадьбы.

Одной из первых программ нового музея станет «Золото Сенниц 7097» — именно столько книг было собрано несколькими поколениями владельцев усадьбы. Здесь также хранилось сибирское золото, найденное владельцем усадьбы князем Матвеем Петровичем Гагариным в древних курганах. Сокровища были отправлены Петру I и впоследствии вошли в знаменитую Сибирскую коллекцию, которая сейчас хранится в Золотой кладовой Государственного Эрмитажа.

Посетители смогут первыми увидеть новую экспозицию, пройдя по анфиладе залов. Экскурсанты осмотрят восстановленные исторические интерьеры, тайную лестницу, кабинет редкостей с уникальными экспонатами, алхимическую лабораторию молодого графа и комнату графини Марии Александровны Келлер.

Также гостей ждет публичная лекция научной команды проекта. Эксперты поделятся результатами своей работы и расскажут о самых неожиданных и сенсационных находках, сделанных в архивах.

Праздник завершится атмосферным концертом во дворике ресторана «Зеленый дятел». Начало программы — в 13:00. 12+.

На некоторые мероприятия необходима регистрация. Подробная информация размещена на сайте музея «Библиотека Келлера».