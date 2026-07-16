В усадьбе Плещеево отметят юбилей Надежды фон Мекк концертом

18 июля в усадьбе «Плещеево» состоится третий концерт цикла «Музыкальные сезоны — 2026». Он посвящен 195-летию со дня рождения меценатки Надежды фон Мекк и 150-летию начала ее переписки с Петром Чайковским.

В музыкально-драматической постановке артисты Самира Латып и Павел Быков воссоздадут ключевые эпизоды жизни Надежды Филаретовны: ее размышления, сомнения, радости и внутренний мир.

Музыкальную часть вечера составят «Детский альбом» и вокальные сочинения Чайковского, а также Соната № 2 для скрипки и фортепиано Иоганнеса Брамса. Исполнят произведения Карина Тер-Газарян (фортепиано) и Лидия Тушкова (скрипка).

В 15:30 гостей ждет открытая беседа с Денисом фон Мекком. Будут представлены оригинальные старинные фотографии из семейного архива, которые когда-то держали в руках Надежда Филаретовна и Петр Ильич. Каждый желающий сможет сфотографировать реликвии.

Начало концерта — в 16:00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.