Музыкальный фестиваль «Поле Фолка» проведут в Муранове 1 и 2 августа

В музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» в городском округе Пушкинский 1 и 2 августа состоится III музыкально-этнографический фестиваль «Поле Фолка». В мероприятии примут участие детские, народные и джазовые коллективы, а также исполнители инди, рэпа, электронной и этнической музыки.

Организаторы фестиваля постараются воссоздать атмосферу дворянской усадьбы XIX века. Зрители смогут принять участие в спортивных состязаниях и конкурсах, победители которых выступят на сцене вместе со знаменитыми артистами. Для детей будет подготовлена специальная программа с играми, хороводами и аттракционами русских ярмарок позапрошлого столетия.

Также пройдут лекции и мастер-классы по столярному и швейному делу, изготовлению кукол, керамике, верховой набойке красками на ткани с помощью штампов. По предварительной записи можно будет посетить музей усадьбы Мураново с экскурсией. На фестивале будут организованы ресторанный дворик с фермерскими продуктами, ремесленная ярмарка, выставка изделий народных промыслов и палаточный лагерь.

В программе концертов фестиваля заявлены Zventa Sventana, Сергей Старостин и Татьяна Бондаренко, ансамбль «Комонь», проект «Этносфера», группа «ВИДЕОИГРЫ», трио Kle2Go, Марыся Меньшикова и детский ансамбль «Душегрея». Хедлайнером музыкальной программы станет Алексей Архиповский — музыкант мирового класса, который доказал миллионам слушателей, что балалайка — инструмент с безграничными возможностями. Ведущей концертов будет Тутта Ларсен, которая также выступит со своей авторской программой.

Подробная информация и билеты доступны на официальном сайте фестиваля.