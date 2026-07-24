В усадьбе Гребнево в Щелкове появилась возможность провести выездную регистрацию брака

В одном из самых живописных мест городского округа Щелково — усадьбе Гребнево — теперь можно официально зарегистрировать брак. Это место привлекает своей уникальной атмосферой, а также возможностью сделать красивые фотографии на фоне исторических зданий и новых арт-объектов.

Помимо нескольких банкетных залов для празднования свадьбы, будущие супруги могут заказать услугу выездной регистрации. Для этого необходимо заранее подать заявление в Московский областной Дворец бракосочетания №2 в Красногорске. Это можно сделать через портал «Госуслуги» или записавшись на очный прием по адресу: город Красногорск, улица Международная, дом 12.

После подачи заявления банкетная служба усадьбы поможет выбрать подходящий зал для церемонии и организует свадьбу с учетом всех пожеланий будущих супругов.