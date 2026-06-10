Банкетный зал открыли в усадьбе Гребнево после реставрации

Каретный сарай усадьбы Гребнево, являющийся памятником градостроительства и архитектуры федерального значения, после завершения реставрации принял первых посетителей. Построенное в конце XVIII века в стиле псевдоготики здание было восстановлено специалистами, имеющими лицензию Министерства культуры РФ.
Объект культурного наследия федерального значения был приспособлен для современного использования под контролем Главного управления культурного наследия Московской области. В ходе работ были восстановлены фасад и кровля здания.
Теперь в отреставрированном здании открыт банкетный зал «Каретный двор».
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