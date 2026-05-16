В усадьбе «Дубровицы» пройдет первый областной фестиваль

В историческом месте — усадьбе «Дубровицы» — стартовал первый областной фестиваль «XVII–XXI. Губернское событие». Событие собрало гостей из Королева, Дубны, Пушкино, Раменского, Балашихи и других округов Подмосковья, а также из Москвы.

Еще до открытия фестиваля гости смогли погрузиться в атмосферу прошлого: в холле играл оркестр, и желающие исполняли танго, вальс и другие танцы.

Заведующая отделом развития культурно-досуговой и библиотечной деятельности Министерства культуры и туризма Московской области Екатерина Зуева поприветствовала гостей и сказала: «Здесь действительно царит атмосфера прошлого столетия. Все неспешно гуляют, наслаждаются погодой, потрясающими видами».

На Певческом поле отдыхающие пробовали силы в городошном спорте и бадминтоне, любовались выставкой картин местных художников. Живописцы на пленэре запечатлевали виды современных Дубровиц.

Творческие коллективы округа дарили гостям праздничное настроение. Работали мастер-классы и выставки изделий народных умельцев.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Подольск. Он продлится до 17:00.