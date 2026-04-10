Выставку о книжных предпочтениях Менделеева открыли в Клину

В музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока в городском округе Клин начинает работу выставка «Круг чтения Д.И. Менделеева». Экспозиция посвящена зарубежным писателям, произведения которых ученый читал во время отдыха. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Дмитрий Иванович Менделеев высоко ценил книгу и видел в ней надежное подспорье в работе. Чтение книг и журналов стало неотъемлемой частью его жизни. Из мемуаров родных и близких можно узнать, что собрания сочинений Майн Рида, Фенимора Купера, Александра Дюма, Вальтера Скотта и Жюля Верна занимали особое место в библиотеке ученого.

После обеда Менделеев любил читать вслух романы с приключениями, особенно о жизни индейцев, а также уголовные романы. В экспозиции представлено 68 предметов, основная часть из которых — из основного музейного фонда.

Выставка продолжит свою работу до 30 июня.