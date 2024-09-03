Выставка о ботанических садах усадьбы Архангельское началась в Красногорске

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выставка «Цветочный энтузиазм. Ботанические коллекции усадьбы Архангельское» началась в Красногорске. Она посвящена ботаническому прошлому усадьбы и увлечениям ее владельцев.

Выставка в усадьбе Архангельское будет работать до 20 октября. В 1820–1830-х годах ботанические сады стали очень популярны в Европе и России. В оранжереях вельможи выращивали растения, которые не свойственны данному климатическому поясу.

Оранжерейное хозяйство сложилось в Архангельском в конце XVIII — начале XIX веков при Голицыне. Оно достигло пика, когда усадьбой владел Юсупов. В 1823 году он приобрел часть коллекции растений Разумовского в Горенках, где было организовано первое в России Фитографическое общество.

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