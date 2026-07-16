В университете «Дубна» стартовал юбилейный сезон Летней школы

В университете «Дубна» открылся десятый сезон Летней школы «Физика. Математика. Информатика». В этом году участниками программы стали семьдесят школьников из пятнадцати регионов России.

Куратор Летней школы Янина Смирнова рассказала, что организаторы стремятся показать школьникам многогранность науки. Для этого они привлекают высококлассных специалистов из разных областей.

В этом году у школы появилось восемь партнеров, среди них — резиденты особой экономической зоны и предприятия оборонно-промышленного комплекса. От этих компаний за участниками закреплены менторы.

Организаторы считают одной из главных целей помочь школьникам девятых и десятых классов открыть для себя новые направления и лучше подготовиться к поступлению в университет.

За десять лет количество участников выросло вдвое. Если в начале было около тридцати школьников, которых привозили учителя, то теперь ребята приезжают сами. Они общаются с учеными, посещают лабораторные работы, семинары, лекции и мастер-классы как настоящие студенты.

В честь юбилея школа продлится одиннадцать дней. Участники уже успели посетить праздничные мероприятия, пешие и автобусные экскурсии по городу. После торжественного открытия прошел квиз.

Формат занятий остается неизменным: утром — учеба, днем — общение и спорт, вечером — проектная деятельность. В конце смены участников ждут защиты проектов и олимпиада, по итогам которой можно получить дополнительные баллы при поступлении в университет «Дубна».