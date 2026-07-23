Новый способ проверки статуса заявки на «Госуслугах» запустили в Подмосковье

Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщила о новом навыке в умной колонке — «Статус заявлений Госуслуги Подмосковья». Теперь пользователи могут получать информацию о своих заявлениях, просто спросив у Алисы.

Чтобы воспользоваться навыком, нужно сказать Алисе одну из команд: «Запусти навык статус заявлений Госуслуги Подмосковья» или «Узнай у Госуслуг Подмосковья статус заявлений». После этого колонка предложит авторизоваться через ЕСИА и сообщит статус последнего измененного заявления, а также всех активных заявлений по земле и строительству за последний месяц.

Ранее в умную колонку уже были интегрированы другие полезные навыки. Например, для получения выписки из домовой книги, контроля успеваемости детей в школе и навигации строительства. Для их запуска используются соответствующие команды.