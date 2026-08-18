В Ульяновском лесничестве подготовят территории для лесовосстановления

В Ульяновском участковом лесничестве городского округа Ступино продолжаются работы по подготовке территорий к лесовосстановлению. Участки для будущих посадок лесных культур обустраивают вблизи деревень Чирково и Торбеево.

Рядом с деревней Чирково на площади полгектара подготовка почвы уже завершена. Территорию очистили от порубочных остатков, древесину вывезли. Затем с помощью специализированной техники на участке нарезали борозды. Специалисты лесничества проверили их параметры на соответствие требованиям, предъявляемым к лесовосстановительным работам.

Еще один участок площадью 0,4 гектара планируется подготовить вблизи деревни Торбеево. В сентябре здесь намерены провести акцию по посадке леса.

Старший участковый лесничий Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Валерий Солохин подчеркнул важность качественной подготовки почвы. «От подготовки почвы зависит приживаемость, сохранность и рост лесных культур в первые годы», — отметил он. По его словам, это трудоемкий процесс, который направлен на улучшение физических свойств почвы, регулирование водного и теплового режимов, обеспечение оптимального уровня минерального питания и защиту от негативного воздействия сорной растительности.