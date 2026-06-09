В Ухтомской больнице продолжается капитальный ремонт

На территории Ухтомской больницы начались работы по строительству кислородной станции. Она будет обеспечивать подачу кислорода и азота в палаты интенсивной терапии, операционные и реанимацию. Рабочие уже залили основание под установку оборудования.

Параллельно с этим идет капитальный ремонт двух основных корпусов больницы. В диагностическом корпусе смонтирована мощная вентиляционная система, завершается чистовая отделка. Скоро начнется установка дверей и сантехники.

В хирургическом корпусе сейчас занимаются устройством полов и монтажом новых перегородок. Здание уже укрепили: оконные проемы сделали более надежными, а на крыше полностью заменили стропильную систему на современную. Это поможет предотвратить возможное гниение и возгорание.

Фасады обоих корпусов утепляют и обшивают плиткой светлых тонов. Все работы планируют завершить до конца года.