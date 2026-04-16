В участковой больнице Осташева подходит к концу капитальный ремонт

В здании участковой больницы в селе Осташево Волоколамского муниципального округа начался завершающий этап капитального ремонта. Строители активно занимаются уборкой и доводкой помещений до финального вида.

Отделочники приводят в порядок санузлы: устраняют пыль и обрабатывают швы между кафельной плиткой. Параллельно идет уборка строительного мусора в помещениях стационара. Электрики тщательно проверяют работоспособность розеток, выключателей и светильников. На крыше специалисты занимаются нанесением последних слоев гидроизоляции в местах установки вентиляционного оборудования.

По словам начальника участка Сергея Чукалова, открытие поликлинического корпуса в участковой больнице Осташева состоялось 3 апреля 2026 года. Полностью завершить ремонтные работы строители планируют в мае 2026 года.