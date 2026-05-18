В Туле подвели итоги фестиваля любительских творческих коллективов

16 мая в Городском концертном зале Тулы назвали лучших участников отборочного этапа Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов Центрального федерального округа. По информации Министерства культуры и туризма Московской области, на конкурс было подано 262 заявки, из которых в финал вышли 60 ансамблей.

На сцене прозвучали подлинные народные мелодии и песни в исполнении любительских коллективов. Жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерства артистов из Подмосковья.

Всего пять коллективов из разных регионов получили звание лауреатов и гранты. Среди них — народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Истоки» из Московской области.

Победа в конкурсе принесла подмосковному коллективу не только почетный статус, но и финансовую поддержку. Средства можно будет направить на материально-техническое оснащение: пошив новых сценических костюмов и обуви, приобретение музыкальных инструментов, создание концертных программ и организацию гастрольных туров.

Народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Истоки» был создан в 1978 году в Подольске. Руководит им заслуженный работник культуры Московской области Елена Бессонова. Ансамбль проводит фольклорные экспедиции по Подольскому краю и Тульской области, участники сами шьют костюмы и воссоздают местные песенные традиции. В 1993 году коллектив получил статус Центра традиционной культуры южного Подмосковья.