В Тучкове капитально обновляют рентген-кабинет

В поликлинике Восточного микрорайона Тучкова продолжается капитальный ремонт кабинета рентгенодиагностического комплекса. Работы по обновлению начались 8 апреля 2026 года и должны быть завершены 21 августа 2026 года.

На данный момент в кабинете установлены окна и залит пол. Стены покрыли специальной баритовой штукатуркой, которая защищает от радиации и делает помещение безопасным для пациентов и персонала. Баритовая штукатурка — это строительный состав с высоким содержанием барита, поглощающего ионизирующее излучение.

Также в кабинете полностью проведена электрика и сделана обрешетка. Рабочие приступили к чистовой отделке, что означает, что самая грязная и трудоемкая часть ремонта уже позади. Теперь кабинет будут готовить под установку оборудования.

Если работы продолжат выполняться в том же темпе, то к концу августа жители Тучкова получат современный и безопасный рентген-кабинет, где можно будет проходить диагностику с комфортом.