В Тучково идет капитальный ремонт котельной

В поселке Тучково Рузского городского округа на улице Студенческой, возле дома № 32, начался капитальный ремонт котельной мощностью 6 мегаватт. Работы стартуют в ноябре 2024 года и должны завершиться в конце 2027 года.

Заказчик — администрация Рузского округа, подрядчик — «Мособлтепло». По словам специалиста отдела капитального строительства Максима Владимировича Меженникова, уже произведены работы по демонтажу старого оборудования: котла, дымососов и кровли. Сейчас выполнены работы по сборке котла и установке нового оборудования, кровля утеплена и гидроизолирована.

Впереди — монтаж насосов, теплообменников и всей оставшейся начинки. Фактически от старой котельной остались только стены, и те — укрепленные. После завершения ремонта тепловой узел будет готов к обеспечению теплом жилых домов и социальных учреждений.