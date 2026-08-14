В Центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамском районе появились полярные совы с птенцами

В Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном в поселке Сычево Волоколамского района, теперь можно увидеть пару полярных сов и троих их птенцов. Они заметно подросли и уже начинают вести себя подобно взрослым особям.

Птенцы вылупились в июле 2026 года. Как рассказала сотрудник Центра воспроизводства Кристина Морозова, для этой пары полярных сов это первый опыт размножения в центре. Птицам понадобился год, чтобы привыкнуть к новым условиям и убедиться в безопасности, прежде чем сделать кладку.

Самка откладывает несколько яиц с разницей в несколько дней, так же и вылупляются птенцы. В естественных условиях обитания у полярных сов выживает только самый старший птенец, его выкармливают родители. В Центре воспроизводства все птенцы чувствуют себя прекрасно, уже умеют летать и свистом выпрашивают еду у посетителей.

Увидеть семейство полярных сов можно во время посещения Центра воспроизводства редких видов животных на обзорных экскурсиях.