Пациента после инсульта восстановят в реабилитационном центре в Шатуре

В отделении социальной реабилитации для лиц старше 18 лет Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» успешно восстанавливают людей, перенесших инсульт. Среди пациентов — Игорь Литвинов, который значительно улучшил свои двигательные навыки и уверенность.

Реабилитационный курс для Игоря построен по индивидуальному плану. Он включает регулярные сеансы лечебного массажа, занятия лечебной физкультурой под контролем инструктора, а также поддержку специалиста по реабилитационной работе и психологическую помощь.

Комплексный подход помогает работать не только с физическими ограничениями, но и с эмоциональным состоянием пациента. Массаж улучшает кровообращение и снижает мышечное напряжение, а занятия лечебной физкультурой возвращают подвижность и укрепляют мышцы. Реабилитолог подбирает упражнения с учетом возможностей пациента и контролирует их выполнение, чтобы нагрузка была безопасной и эффективной.

Особое внимание уделяется формированию новых бытовых привычек. Пациенту помогают выполнять привычные действия с учетом имеющихся ограничений и осваивать безопасные алгоритмы действий. После инсульта многие сталкиваются с тревогой и неуверенностью в своих силах. В ходе реабилитации Игорь научился справляться с эмоциональными перепадами, ставить реалистичные цели и замечать даже небольшие успехи, что помогает поддерживать мотивацию.

На сегодняшний день Игорь уверенно передвигается по дому и самостоятельно справляется с базовыми навыками самообслуживания. Он планирует расширять круг повседневных дел и отмечает, что занятия подарили ему не только физические навыки, но и ощущение контроля над своей жизнью.