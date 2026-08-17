В центре под Волоколамском открылся сезонный маршрут «Тропики в Центре»

В Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном недалеко от поселка Сычево в Волоколамском районе, стартовал новый сезонный маршрут «Тропики в Центре». Посетители смогут познакомиться с экзотическими обитателями тропиков.

Экскурсия посвящена экзотическим животным и позволяет увидеть мадагаскарскую фоссу, восточноазиатского бинтуронга, южноамериканских тайру и коати. Также гости смогут познакомиться с пернатыми жителями тропических лесов.

Особенность маршрута в том, что посетители побывают в потаенных уголках Центра и познакомятся с его обитателями, о существовании которых многие даже не догадывались. Например, яркий самец харзы по имени Мартин, который привлекает внимание своим специфическим медовым ароматом и яркой окраской.

Экскурсовод Кристина Морозова рассказала, что полуторачасовая экскурсия «Тропики в Центре» — часть просветительной кампании евроазиатского союза зоопарков ЕАРАЗА/СОЗАР «Голос леса». Она проходит раз в неделю по пятницам, но только по предварительной записи. Посетители также смогут познакомиться с родившимися в Центре тигрятами Ганешой и Метиохой.