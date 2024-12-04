В Центре материнства и детства в Раменском приняли 25-тысячные роды

Центр материнства и детства открылся в Раменском семь лет назад. За это время там родились 25 тысяч детей.

Как рассказал заведующий центром Борис Марченков, учреждении работают квалифицированные специалисты. За семь лет они приняли 25 тысяч родов, в том числе осложненные.

«Например, при наличии рубца на матке. В составе Центра есть детская реанимация для недоношенных детей и новорожденных, нуждающихся в экстренной помощи», — рассказал он.

Юбилейный ребенок появился в семье молодых родителей, его вес составил 3760 граммов, а рост — 53 сантиметра. Мама и девочка чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону 8 (800) 550-30-03.