Премьера спектакля о семье Верещагиных прошла в Старой Купавне

Центр культуры «Акрихин» в Старой Купавне подготовил постановку «Верещагины. История любви». На премьере присутствовали родственники уникальной супружеской пары — Василия Петровича и Елены Дмитриевны Верещагиных. История их семьи легла в основу спектакля.

История жизни Василия Петровича и Елены Дмитриевны Верещагиных воплотилась в творческой работе артистов культурного центра «Акрихин». Пара поженилась 22 ноября 1946 года. А знакомы были с детства, сидели за одной партой. Они не просто когда-то полюбили друг друга, создали семью, а пронесли это чувство сквозь тяготы послевоенного времени, потрясения в жизни страны, прожив вместе долгих 67 лет.

На премьере в зрительном зале присутствовали члены семьи Верещагиных: дочь Любовь Васильевна, внучка Ксения и ее супруг Дмитрий, правнучка Ульяна. С теплыми словами в их адрес обратился заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.