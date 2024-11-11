Премьера спектакля о семье Верещагиных прошла в Старой Купавне
Центр культуры «Акрихин» в Старой Купавне подготовил постановку «Верещагины. История любви». На премьере присутствовали родственники уникальной супружеской пары — Василия Петровича и Елены Дмитриевны Верещагиных. История их семьи легла в основу спектакля.
История жизни Василия Петровича и Елены Дмитриевны Верещагиных воплотилась в творческой работе артистов культурного центра «Акрихин». Пара поженилась 22 ноября 1946 года. А знакомы были с детства, сидели за одной партой. Они не просто когда-то полюбили друг друга, создали семью, а пронесли это чувство сквозь тяготы послевоенного времени, потрясения в жизни страны, прожив вместе долгих 67 лет.
На премьере в зрительном зале присутствовали члены семьи Верещагиных: дочь Любовь Васильевна, внучка Ксения и ее супруг Дмитрий, правнучка Ульяна. С теплыми словами в их адрес обратился заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.
Супружеским парам, которые прожили вместе 60 лет, вручают специальный почетный знак «Во благо семьи и общества». Подобной наградой отмечены и супруги Верещагины, теперь памятный знак хранится в музейно-выставочной экспозиции центра культуры «Акрихин». на премьере спектакля зрители смогли убедиться в том, что настоящая любовь действительно существует, и ее заслуживает каждый. Авторами спектакля «Верещагины. История любви» стали Наталья Медведева и Людмила Хамитова.
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