В Центральной детской музыкальной школе Коломны завершают капитальный ремонт

В Коломне на завершающей стадии находится капитальный ремонт Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева. Готовность объекта достигла 95 процентов.

Работы стартовали осенью прошлого года. Это первый капитальный ремонт здания 1958 года постройки за всю его историю.

По словам руководителя проекта ООО «Воздвижение» Константина Чемшита, внутри здания все работы уже завершены. Осталось доделать устройство цоколя фасада и благоустроить территорию. Внутри ведется пусконаладка инженерного оборудования.

«Планируем завершить объект и открыть школу к 1 сентября», — сообщил Константин Чемшит.

Во время ремонта специалисты полностью обновили инженерную инфраструктуру здания: системы отопления, вентиляции, электроснабжения, канализации и связи. После завершения строительных работ школу оснастят новой мебелью и современным оборудованием для учебных классов и концертного зала.

Уже в новом учебном году обновленная музыкальная школа сможет принять около 400 юных жителей Коломны. Для них создадут современные и комфортные условия для занятий творчеством.

Капитальный ремонт Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева реализуют в рамках региональной государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья».