Концерт участников вокальной студии прошел в библиотеке в Лобне

Песенный вечер под названием «Споемте вместе» состоялся в центральной библиотеке Лобни. В нем участвовали воспитанники студии «Перекресток».

Ребята, которыми руководит педагог Татьяна Белая, исполнили для слушателей под гитарный аккомпанемент множество композиций самых разных жанров. Со сцены звучали песни современных авторов и классиков, хиты известных рок- и поп-групп, бардовские и авторские песни.

Всевозможные образовательные и культурные мероприятия проходят в библиотеке регулярно. Для горожан организовывают лекции, творческие вечера и концерты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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