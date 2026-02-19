В Центральной библиотеке им. Кедрина в Мытищах начнется капитальный ремонт

В Центральной библиотеке имени Кедрина в городском округе Мытищи закипела работа — здание закрывают на капитальный ремонт. Сотрудники аккуратно собирают книги, параллельно вывозят мебель и оборудование. До начала ремонта необходимо переместить более 60 тысяч томов.

В здании пройдет капитальный ремонт коммуникационных систем, обновление помещений, замена мебели и оборудования. Дизайнеры вместе с сотрудниками создали проект, который гармонично сочетает современные решения с классическими элементами. В библиотеке появится кофейня, где посетители смогут наслаждаться напитками, не отрываясь от чтения.

Читатели могут сдать или взять литературу до 1 марта. На время ремонта для них организуют временный пункт выдачи книг.