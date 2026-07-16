В цехах ООО «СК Кварц» в Дзержинском роботы заменили ручной труд

На предприятии по производству сухих строительных смесей в городе Дзержинский внедрена автоматизация. Раньше здесь было шумно и пыльно, а работу выполняли люди. Теперь на смену им пришли роботы.

Три промышленных робота занимаются укладкой готовой продукции на паллеты. Раньше мешки весом от 25 до 50 килограммов укладывали вручную, и за восьмичасовую смену рабочие обрабатывали от 50 до 150 тонн готовой смеси. Сегодня же производительность выросла почти в пять раз: от 400 до 500 тонн за смену.

Автоматизация на предприятии проходила поэтапно. Первый робот появился в цеху в 2019 году. Убедившись в его эффективности, руководство приняло решение ежегодно расширять парк машин. Теперь в цеху трудятся уже три робота.

Кроме того, на предприятии установлена мощная система аспирации, которая улавливает до 99% производственной пыли. Это важно для здоровья сотрудников, ведь рабочие места в цеху соответствуют высоким стандартам охраны труда, а воздух остается чистым даже при максимальной загрузке линий.

Руководство предприятия не планирует останавливаться на достигнутом. В ближайшее время на предприятии запланирован новый этап технического перевооружения. Старое оборудование будет заменено на более современные модели.