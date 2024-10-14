В Троицкий собор Подольска привезли Казанскую икону Божией Матери
Казанская икона Божией Матери доставлена в Троицкий кафедральный собор в Подольске. Увидеть святыню жители городского округа смогут до вечера 14 октября.
Верующие Подольска встретили икону и приняли участие во всероссийском молебне о победе.
Казанская икона Божией Матери была полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. Участники русского войска молились перед святыней осенью 1612 года, и она помогла освободить Москву от польско-литовских захватчиков. Впоследствии образ поместили в Казанский собор на Красной площади, который был специально построен для иконы.
После революции 1917 года московский список Казанской иконы был украден. Обрести его вновь удалось только через 105 лет. В Казанский собор реликвия вернулась 4 ноября 2023 года.
Святыня начала свое путешествие по России 5 мая, когда патриарх Кирилл провел молебен о Победе в Казанском соборе на Красной площади. С этого времени уже более 800 тысяч верующих в России поклонились святыне и приняли участие во всероссийском молебне о победе.
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