В Трехгорке продолжается строительство поликлиники

В поселке Трехгорка городского округа Одинцово продолжается строительство поликлиники. Это важный объект для жителей Трехгорки, а также густонаселенных микрорайонов Новая Трехгорка, Кутузовский и жилого комплекса «Сколковский».

На данный момент подрядчик занимается устройством фундамента. Руководитель проекта подрядной организации Дмитрий Власов сообщил, что залита подбетонка — тонкий выравнивающий бетонный слой, который укладывают перед заливкой основного фундамента. Сейчас его прогревают.

На первой захватке ведутся гидроизоляционные работы. Из-за сырости битумный праймер невозможно нанести под открытым небом, поэтому строители сооружают тепляк — временное каркасно-тентовое укрытие. В него установят тепловую пушку для прогрева основания фундамента. На высохшее и прогретое основание будут наносить праймер и оклеечную гидроизоляцию в два слоя.

Параллельно с работой на котловане рабочие режут и гнут арматуру для каркасов, которыми после гидроизоляции будут армировать основание под заливку фундаментной плиты.

Сегодня на объекте трудятся 16 человек: один машинист башенного крана, семеро арматурщиков, трое рабочих занимаются гидроизоляцией, пятеро — инженерно-технические работники.

Проектная мощность поликлиники — 500 посещений в смену, из них 150 — для детей. Здесь также будет стационар на 50 коек и бокс для машин скорой помощи. Площадь участка под объект — около 16 700 квадратных метров, из которых 1 800 квадратных метров займут строения. Общая площадь здания составит 9 900 квадратных метров.

Заказчик строительства — «Фонд развития территорий». Сдача объекта запланирована на март 2027 года.