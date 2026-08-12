В травмпункте Подольской ОКБ начал прием новый врач-травматолог

В травмпункте Подольской областной клинической больницы (ОКБ) начал работать новый врач-травматолог-ортопед Давид Кочиев. Его пригласил на освободившуюся вакансию коллега Георгий Цораев, с которым они вместе учились в медицинском вузе.

Оба врача стали участниками кадровой программы «Приведи друга». Георгий Цораев получит денежную выплату из областного бюджета.

Давид Кочиев рассказал, что ему нравятся условия работы и коллектив в Подольской ОКБ. Ему помогли освоиться и все объяснили. Также врач получает компенсацию за аренду жилья.

«Работать комфортно. Поток пациентов большой, но справляемся. Мне нравится помогать людям», — поделился Давид.

За сутки во взрослый травмпункт Подольской ОКБ обращаются порядка 100 человек. Экстренную помощь здесь получают все обратившиеся. Прием посменно ведут пять специалистов.