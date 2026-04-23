В Топканове начали сносить аварийное здание

В поселке Топканово приступили к сносу аварийного двухэтажного дома №3, расположенного на улице Парковой. Об этом проинформировала пресс-служба Мособлархитектуры.

Дом, построенный в 1967 году из кирпича, занимает площадь около 525 квадратных метров и находится в центральной части поселка. Из-за критического ухудшения технических и эксплуатационных характеристик здание признали аварийным.

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» было расселено 16 жилых помещений. После этого дом включили в список объектов, подлежащих сносу.

Сейчас идет демонтаж здания. Завершить работы планируют до конца мая текущего года.

На территории городского округа Кашира выявлено 139 объектов незавершенного строительства. На данный момент ликвидировано и приведено в соответствие с законодательством 88 проблемных объектов, что составляет 63% от общего числа. Работа в этом направлении будет продолжена.