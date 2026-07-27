Коммунальную аварию устранили в Томилине

Вечером 23 июля в доме № 21 по улице Пионерской в поселке Томилино случилась коммунальная авария. Житель одной из квартир многоэтажного дома решил самостоятельно заменить проточный газовый водонагреватель. В результате в газопровод попала вода, и 69 квартир остались без газоснабжения.

Для устранения аварийной ситуации были привлечены бригады отдела сварочно-монтажных работ, газовой службы и аварийно-диспетчерского участка Малаховской РЭС. Специалисты Мособлгаза удалили воду из газопроводов и произвели их продувку.

В пятницу, 24 июля, Мособлгаз восстановил газоснабжение в доме.

Мособлгаз напоминает, что самостоятельно заменять и ремонтировать газовые приборы категорически запрещено. Вызвать газовщика для замены или ремонта газового оборудования можно через портал госуслуг.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения законодательства РФ о безопасном использовании газа. Техобслуживание и ремонт газового оборудования в домах теперь производит газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку газа до газовых приборов, или организация, которая осуществляет техобслуживание этой сети (Федеральный закон № 308-ФЗ от 31.07.2025).