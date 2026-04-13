В «Тимирязев Центре» пройдет выставка экологических технологий Wasma

В выставочном комплексе «Тимирязев Центр» состоится 22-я Международная выставка экологических технологий Wasma. Мероприятие организуется при поддержке Публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

Выставка Wasma — значимое событие в отрасли, цель которого — создать систему обращения с отходами всех классов. Задачи мероприятия соответствуют целям национального проекта «Экологическое благополучие».

Участниками выставки станут более 100 производителей и поставщиков из России и других стран. Спикерами выступят представители государственных органов, отраслевых ассоциаций, бизнеса и ведущие эксперты.

Деловая программа 2026 года будет насыщенной. Она включает международный конгресс экологических технологий, конференцию «Очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод», а также международный форум по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

