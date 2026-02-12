В Тендиково приступили к строительству нового газопровода

В деревне Тендиково Дмитровского муниципального округа специалисты АО «Мособлгаз» начали строительство нового распределительного газопровода среднего давления. Это важный этап реализации программы социальной газификации, которая позволяет обеспечить жителей деревни голубым топливом.

Протяженность новых газовых сетей составит около 1200 метров. Инфраструктура создается для подключения 15 домовладений, владельцы которых уже подали заявки. Все строительно-монтажные работы планируется завершить в апреле, после чего начнутся технические подключения абонентов.

Проект реализуется в рамках государственной программы социальной газификации, действующей на территории Московской области. Подведение газовых сетей до границ земельных участков осуществляется за счет бюджетных средств, что снижает финансовую нагрузку на жителей.

Начальник Дмитровской районной эксплуатационной службы филиала «Север» АО «Мособлгаз» Владимир Ярцев отметил: «Социальная газификация — один из наших ключевых приоритетов в работе с населением».

Переход на природный газ позволит жителям существенно сократить коммунальные расходы и создать более комфортные и безопасные условия в своих домах.