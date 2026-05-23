В технопарке Физтех-лицея появился уникальный житель — аксолотль

В лаборатории «Биохимтех» Технопарка Физтех-лицея им. академика П. Л. Капицы поселился необычный житель — аксолотль. Это личинки амфибий из семейства амбистомовых, которые обитают в мексиканских предгорьях. Средняя продолжительность их жизни составляет 5–6 лет.

Уникальность аксолотлей заключается в том, что при комфортных условиях они могут всю жизнь оставаться в личиночной стадии и размножаться, не взрослея. «Это невероятное животное. Для человека такое невозможно: наши дети не могут размножаться, не став взрослыми. А для аксолотля возможно», — рассказала заведующая лабораторией зоологии позвоночных и ветеринарии Технопарка Физтех-лицея Мария Крюк.

Аксолотль прибыл в Технопарк неделю назад. Среди учеников объявлен конкурс на выбор имени для амфибии.

В лабораториях направления «Биохимтех» дети и подростки изучают естественные науки. Они помогают специалистам ухаживать за аквариумными и террариумными животными, изучают особенности их содержания и следят за их здоровьем.