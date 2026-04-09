В техникуме Королева прошел фестиваль инженерных проектов

В техникуме имени Сергея Павловича Королева состоялся фестиваль инженерно-технических проектов «Кванториада». Мероприятие собрало около 500 участников, среди которых были и юные ученые, и любители необычных изобретений.

Одним из самых интересных проектов стал «Весточки» — аналог социальных сетей, который, по словам авторов, не имеет аналогов в России. Он позволяет отправлять сообщения длиной от 300 символов и более, а также контролировать контент в ленте.

На фестивале также представили необычное яблоко, из которого с помощью проводов извлекали энергию. Разрезав яблоко пополам и воткнув в него провода из разных сплавов, можно было обеспечить работу часов или зарядку телефона. Секрет в яблочной кислоте, которая создает необходимый заряд.

Кроме того, участники фестиваля увидели рюкзак с подсветкой. На его поверхности загораются цветные лампочки, формируя рисунок, который можно создать в приложении и отправить на ткань. Это не только красиво, но и безопасно: яркое пятно видно издалека, и водители успевают заметить ребенка на переходе.

Проекты подготовила школа дополнительного образования «Эра инженеров». Фестиваль «Кванториада» в техникуме Королева показал, что лучшие изобретения рождаются там, где есть возможность экспериментировать и удивлять.