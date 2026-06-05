В театре «Первопроходцы» прошла премьера спектакля с языком жестов

В Молодежном театре «Первопроходцы» города Раменское состоялась необычная премьера — спектакль «Сотворившая чудо» по произведению Уильяма Гибсона. Постановка стала настоящим вызовом для актеров и режиссера.

Главная особенность спектакля — использование языка жестов. Актеры не просто выучили алфавит дактиля (русского жестового языка), но и научились общаться на нем. Это позволило глубже раскрыть трогательную историю о слепоглухом ребенке.

По словам художественного руководителя театра Дарьи Докукиной, выбор произведения был неслучайным. Команда театра давно мечтала поставить эту сложную, но невероятно сильную по эмоциональному воздействию пьесу. Подготовка к спектаклю потребовала от актеров не только актерского мастерства, но и глубокого погружения в тему. Им пришлось освоить совершенно новые навыки, включая понимание особенностей коммуникации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Премьера проходит на протяжении трех дней — 4, 5 и 6 июня в центре досуговой деятельности Раменского молодежного центра «Будущее».