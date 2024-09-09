Выставка к 145-летию со дня рождения писателя Бажова открылась в Зарайске

Посетители выставки смогут познакомиться с постановками по произведениям Бажова, которые презентовали в драматических и кукольных театрах, балете, опере и оперетте.

Среди значимых экспонатов — пуанты балерины Аллы Осипенко, которая исполняла роль Хозяйки Медной горы в балете «Каменный цветок». Премьера прошла в Кировском театре в Ленинграде в 1957 году. Также на экспозиции представлены портреты всех исполнительниц этой роли, включая Галину Уланову, Майю Плисецкую и Екатерину Максимову. Кроме того, на выставке можно увидеть театральные эскизы Симона Вирсаладзе и другие работы, посвященные Бажову и его сказам. Со всеми экспонатами можно будет познакомиться в игровой форме на экскурсии, а в конце — сделать пару снимков в стилизованной фотозоне.

«Для каждого гостя нашего города существуют две главные точки притяжения — это Зарайский кремль и филиал Бахрушинского театрального музея. Уверена, что посетители получат удовлетворение от выставки», — сказала заместитель главы городского округа Зарайск Раиса Гулькина.

Выставка продлится до 14 октября.

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