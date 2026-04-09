Еще 3 гектара леса очистят от бурелома в Талдоме

В Талдомском городском округе сотрудники филиала ГАУ МО «Мособллес» продолжают доочистку лесосеки на территории Танинского участкового лесничества, которое находится рядом с деревней Коришево. Общая площадь участка — три гектара.

Ранее эта территория пострадала из-за масштабного бурелома в 2024 году, после чего здесь была проведена сплошная санитарная рубка. Сейчас специалисты убирают порубочные остатки и готовят участок к следующим лесовосстановительным мероприятиям.

Уже в конце апреля планируется начать подготовку почвы для посадки лесных культур — ели и сосны. Эти мероприятия важны для восстановления лесных экосистем и формирования нового здорового леса.