В Талдомском округе в 2026 году отремонтируют около 30 километров дорог

В рамках ремонтного сезона 2026 года в Талдомском округе планируется провести ремонт дорожного покрытия общей протяженностью около 30 километров. Работы будут проведены на региональных и муниципальных дорогах, причем 16 километров покрытия заменят на двух участках региональных дорог, входящих в опорную сеть региона. Ремонт будет осуществляться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Всего в Талдомском округе в ходе ремонтного сезона обновят порядка 30 километров покрытия на двух региональных и 25 муниципальных участках дорог», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Это позволит обеспечить комфортный путь для 50 тысяч жителей и гостей округа к домам, объектам инфраструктуры и другим местам притяжения.

Специалисты Мосавтодора уже приступили к укладке новой дорожной одежды на участке региональной дороги «Талдом — Темпы» между деревнями Пановка и Куймино. Здесь будет уложено около 3,7 километра нового покрытия. На участке дороги «Дмитров — Талдом — Богородское — Константиново» от села Новогуслево до границы с Сергиево-Посадским округом обновят более 12,4 километра асфальтобетонного покрытия.

На всех участках будет использована современная асфальтобетонная смесь типа ЩМА-16, которая отличается повышенной износоустойчивостью и позволяет продлить межремонтные сроки. Также будет нанесена разметка и укреплены обочины.

На муниципальной сети Талдомского округа обновят 14 километров покрытия на 25 участках дорог. На 13 дорогах работы уже завершены, что позволило обеспечить комфортный проезд к образовательным и медицинским учреждениям, спорткомплексам и стадиону, парку Солнечный берег и Запрудненскому озеру. Сейчас дорожники ремонтируют еще шесть участков муниципальных дорог.