В Талдомском округе продолжают устранять последствия снегопада

В Талдомском городском округе не прекращаются работы по ликвидации последствий сильного снегопада. Местные жители активно включились в процесс расчистки улиц, используя лопаты и пилы. Поваленные деревья на дорогах создают серьезные проблемы для движения общественного и личного транспорта.

Житель поселка Вербилки Юрий, всю жизнь проработавший в лесном хозяйстве, несмотря на заслуженный отдых, не остался в стороне. На улице Вокзальной большое дерево полностью перекрыло проезд, и Юрий, проезжая мимо, решил помочь. Ему оказали поддержку сотрудники отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации и РЖД. Дерево было распилено и убрано.

Начальник отдела ГО и ЧС Дмитрий Шилин сообщил, что уже вторые сутки все службы округа активно работают над устранением последствий снегопадов. Более 20 сотрудников «Мособллеса» и «Мособлпожспаса» занимаются удалением опасных деревьев, чтобы обеспечить свободное передвижение людей по округу.

«Совместно с сотрудниками отдела объезжаем округ. Оперативно реагируем на обращения жителей по затрудненному проезду по дорогам из-за поваленных деревьев», — отметил Дмитрий Александрович.