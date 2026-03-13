В Талдомском округе до конца года сдадут новую пятиэтажку

В микрорайоне Солнечный города Талдом ведется активное строительство пятиэтажного дома. Специалисты подрядной организации завершили монолитные работы, рабочие устанавливают пластиковые окна и начинают утеплять фасад здания.

Параллельно с этим другие подрядчики подводят к новостройке необходимые коммуникации. Уже подведена труба газоснабжения, устанавливается распределительное оборудование. Внутри дома рабочие приступили к обустройству лестниц.

Новый дом рассчитан на 75 благоустроенных однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир. Более 200 жителей Талдомского округа, годами проживавших в аварийных домах, получат ключи от современных квартир.

Среди новоселов будут семьи из старых построек Талдома: Вокзальной, Горской, Калязинской, Садовой, Тверской улиц, Горского переулка и улицы Шишунова. Также квартиры получат жители сел и деревень округа, включая Воргаш, Николо-Кропотки, Глебово, Игумново, Никитское, Озерское и Парашино.

Дом строят по региональной госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Средства на строительство выделяются из бюджета региона и местного муниципалитета.