В Талдомском округе активно борются с последствиями снегопада

В Талдомском городском округе уже вторые сутки идут работы по ликвидации последствий сильного снегопада. Местные службы не прекращают усилий, чтобы помочь жителям справиться с непогодой. За последние два дня техника и люди трудятся без устали.

Заместитель главы округа Сергей Молчанов сообщил, что на расчистке дорог и дворов задействовано 37 единиц техники и три бригады «Мосавтодора». «Повал деревьев продолжается — прошу всех быть предельно осторожными!» — предупредил он.

Юрий Мартьянов из Талдома, работающий в «Мосавтодоре», вторые сутки находится на «боевом посту». Он расчищает главные дороги округа от снега и участвует в распиловке упавших деревьев. Юрий подчеркивает, что работа тяжелая, но крайне важная для всех жителей. Благодаря таким людям, как Юрий, жители могут спокойно передвигаться по городу.