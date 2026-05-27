В Талдомском городском округе прошли учения по тушению пожаров
Во вторник, 26 мая, сотрудники 211-й, 212-й, 215-й и 272-й пожарно-спасательных частей, а также поисково-спасательного поста ПСЧ-215 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тактико-специальные учения. Они были направлены на отработку взаимодействия при тушении лесных и торфяных пожаров на территории Талдомского городского округа.
Заместитель начальника территориального управления №4 Андрей Бухтерев сообщил, что работники противопожарно-спасательной службы вместе с другими аварийно-спасательными формированиями отработали приемы и способы тушения возгораний.
«Благодаря совместным усилиям всех задействованных служб и современной технике возгорание удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки», — заключил Андрей Бухтерев.