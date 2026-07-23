В Талдомском городском округе продолжается капитальный ремонт кровли многоквартирного дома

В поселке Северный в Талдомском городском округе продолжается капитальный ремонт кровли четырехэтажного дома № 2 на улице Лесной. Специалисты активно работают над созданием прочной и надежной крыши.

Дом, построенный в 1960 году, давно нуждался в обновлении. Жители неоднократно просили о масштабном ремонте, и летом текущего года работы начались. Их проводит Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по краткосрочной программе. Подрядчиком выступает организация «ЖилКомСервис Запрудня».

Строители уже почти на 80% завершили демонтаж старого покрытия и деревянных стропил. Сейчас они готовят основание для новой кровли. Утеплитель уже подняли на крышу и подготовили к установке. Конструкция крыши останется скатной, но ее обновят. Появится ограждение и новые ливневки. Покрытие полностью поменяют на оцинкованное кровельное железо, и его укладка должна начаться в ближайшее время.

Шумные и пыльные работы вызывают неудобства у жителей, но после реконструкции протечек не будет, а теплоизоляция улучшится. Жить в доме станет комфортнее. Завершить работы планируют до конца ноября.

Главный инженер Управляющей компании «Управление МКД» Алискер Алискеров рассказал, что раньше компания сохраняла целостность кровли в рамках текущего ремонта, но масштабное обновление решит проблему частых протечек ветхой кровли. «Работы идут активно», — отметил он.

Информацию о включении вашего дома в программу капитального ремонта и сроках проведения работ можно найти на официальном сайте Фонда: https://fkr-mosreg.ru/map/.