В Талдомском филиале «Мособллеса» начали уборку неликвидной древесины

На территории Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес», расположенной вблизи деревни Лесоучасток, стартовали работы по уборке старых и поврежденных деревьев. Специалисты устраняют аварийные растения, которые могут представлять опасность. Это позволит предотвратить распространение болезней и укрепить общую устойчивость лесной экосистемы. Общая площадь территории, на которой проводятся мероприятия, составляет 21,3 гектара.
Заместитель директора Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничего Наталья Салова отметила: «Работы планируется завершить до 1 июля. Они направлены на поддержание здоровья лесных экосистем и создание комфортной среды для их обитателей и отдыхающих».
